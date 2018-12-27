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67. bölüm fragmanında şoke eden olay

1'de yayınlanan Cuma günlerinin fenomen dizisi yayınlanan 67. bölüm fragmanıyla izleyicilerini heyecanlandırdı. Yayınlanan fragmanda Abdülhamid devlete ihanet edenlere sabrımız kalmamıştır diyerek heyecanı zirveye çıkarttı. Yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin fragmanı.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 12:49
Payitaht Abdülhamid 67. bölüm fragmanında şoke eden olay

TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Sabahattin gitmiş, ancak sarsıntısı dinmemiştir. Abdülhamid bu kaçırılma olayında kimlerin parmağı var, ortaya çıkarmaya kararlıdır.

Bu kez celali sabrını aşmış, gözünü karartmıştır Abdülhamid... Tek tek işin mesulleriyle görüşürken karşısına en güvendiği paşalarından biri çıkar.

Seniha'nın da Sabahattin'in kaçırılmasında düşmanla işbirliği yaptığını anlayan Abdülhamid, Seniha'nın kimlerle işbirliği yaptığını öğrenmek için kardeşini de sınar.

Payitaht Abdülhamid 67. son bölüm fragmanı yayınlandı

Bu arada Bidar da Naime'yi korumak için zan altında kalmış ve Abdülhamid tarafından saraydan uzaklaştırılma cezasına çarptırılmıştır.

Halil Halid tam Samuel'i ele geçirmişken, İngiliz sefirin araya girmesiyle işler tersine döner. Samuel serbest kalır.

Halil Halid ise tutuklanır. Hapiste onu zor günler beklemektedir. Tatar ve arkadaşları ise onu kaçırmanın yollarını ararlar.

Abdülhamid'in üzerlerindeki kuşkusundan kurtulabilmek için şer ittifakının yaptığı tertip en çok Mahmut Paşa'nın canı yakar.

Seniha oğlundan sonra kocasını da mı kaybedecek? Bidar, Abdülhamid'e sonsuza dek veda mı edecek? Halil Halid kendini aklayacak bir yol bulabilecek mi?

Fuat'ın yalan söyleyip söylemediğini sınamak isteyen Abdülhamid, hainlerin gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek mi?

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Payitaht Abdülhamid 67. bölüm fragmanında şoke eden olay
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