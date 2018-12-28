Hadi ipucu! Mobil temassız ödeme yapabilmek! Temassız ödeme için hangi özellik açık olmalı?

Hadi ipucu yayınlandı. Hadi bilgi yarışması için Mobil temassız ödeme yapabilmek için hangi özellik açık olmalı? 28 Aralık akşam Hadi ip ucu Vakıfbank'ın katkılarıyla bu akşam olacak. Yakın alan iletişimi teknoloji ile toplu taşıma, turistik alanlar, kütüphane hizmetleri ve birçok alana yayılarak işlemleri kolaylaştırır. Milyonlarca kişi onu temassız ödeme özelliği olarak bilirken, mobil temassız ödeme yapabilmek için cep telefonlarında hangi özelliğin aktif olması gerekir? İşte 28 Aralık Hadi ipucu...
Giriş Tarihi: 28.12.2018 15:42
Hadi 28 Aralık ipucu yayınlandı. İnternet üzerinden binlerce kişi Hadi ipucu sorusunun cevabını arıyor. Vakıfbank katkısıyla bu akşam 20 bin TL'lik ödüllü yarışmanın ipucu yayınlandı.