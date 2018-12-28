Takvim, 24’üncü yılını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu'nun yükselen markası Takvim gazetesi, 24'üncü doğum gününü yaş günü pastası keserek kutladı. Turkuvaz Medya'nın Beşiktaş Balmumcu'daki merkez binasında gerçekleşen kutlamaya Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ve medya grubunun diğer yöneticileri katıldı. Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı da kutlama programında Takvim'i yalnız bırakmadı. Programda konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, dijitalleşmeye rağmen Takvim'in sıkıntı yaşamayan nadir gazetelerden biri olduğunu söyleyerek, okurlara teşekkür etti. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Albayrak ise yayımladığı mesajla, gazetenin 24. yılını tebrik etti.