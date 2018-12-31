Bostan kelimesinin Farsça'daki kökeninin anlamı nedir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Bostan kelimesinin Farsça'daki kökeninin anlamı nedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bostan kelimesinin Farsça'daki kökeninin anlamı nedir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 31.12.2018 21:54Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 21:56
Bostan kelimesinin Farsça'daki kökeninin anlamı nedir?