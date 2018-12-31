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Tek bir şirkette en uzun süre çalışma rekoru ne kadardır? en uzun çalışma rekoru kaç yıl

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Tek bir şirkette en uzun süre çalışma rekoru ne kadardır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tek bir şirkette en uzun süre çalışma rekoru ne kadardır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 22:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 22:35
Tek bir şirkette en uzun süre çalışma rekoru ne kadardır? Dünya en uzun çalışma rekoru kaç yıl

Tek bir şirkette en uzun süre çalışma rekoru ne kadardır?

A) 65 yıl 75 gün

B) 70 yıl 75 gün

C) 75 yıl 75 gün

D) 80 yıl 75 gün

İşte cevabı...

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Tek bir şirkette en uzun süre çalışma rekoru ne kadardır? Dünya en uzun çalışma rekoru kaç yıl
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