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ile aşk mı yaşıyor? O fotoğraflar ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda 'ndan ayrılan 'nın adı ile anılıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda Acun Ilıcalı ile Itır Esen'in baş başa yemek yedikleri ve Dubai'de tatil yaptıkları iddia edildi. 2017 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Itır Esen, 15 Temmuz şehitlerine hakaret eden tweet'ler yüzünden tacı elinden alınmıştı. Bazı kullanıcıları Itır Esen ile Şeyma Subaşı arasındaki benzerliği belgeledi. İşte gündeme bomba gibi düşen Acun, Itır esen ilişkisine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 11.1.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 09:39
Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk mı yaşıyor? O fotoğraflar ortaya çıktı

2017 Miss Turkey Türkiye güzeli Itır Esen ile Acun Ilıcalı arasında aşk dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden bir çocuğu olan Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz aylarda tel celsede boşanın Acun Ilıcalı ile Itır Esen'in aşk yaşadıları, baş başa yemek yedikleri ve yurtdışında tatil yaptıkları iddia edildi. Vakitsiz Horoz'un haberine göre; İkilinin Bağdat Caddesi'nde bir restoranda görüldükleri, birlikte tiyatroya gittikleri son olarak da Dubai'de kısa bir tatil yaptıkları iddia ediliyor.

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Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk mı yaşıyor? O fotoğraflar ortaya çıktı
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