Mehmet Ali Erbil hakkında son dakika gelişmesi! Erbil'in son durumu nasıl?

Geçtiğimiz aylarda evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanenin yoğum bakım ünitesinde 3 aydır tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil hakkında son dakika gelişmesi. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar bir açıklama yaparak ünlü sunucunun son durumu hakkında bilgi verdi. Peki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 12.1.2019 11:21
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakında konuşan eski eşi Nergis Kumbasar, "Her geçen gün iyiye gidiyor. Allah kısmet ederse, yakın zamanda düzeleceğine inanıyorum.