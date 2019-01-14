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hastaneye kaldırıldı!

Türk en ünlü sanatçılarından olan hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 09:48
Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı!

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Bedia Akartürk gribal enfeksiyon tanısıyla bu sabah özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı!
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