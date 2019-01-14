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Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir? Hadi ipucu sorusu
Hadi ipucu 14 Ocak sorusu yayınlandı. Sosyal medya üzerinden oynanan bilgi yarışmasının 20.30 sorusunun ipucu yayınlandı. Hadi sosyal medya üzerinden yayınlanan soru şöyle: Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?
Giriş Tarihi: 14.1.2019 16:21Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 16:22
Bir çok kişinin aynı anda katıldığı sosyal medya yarışması Hadi oyununun ipucu sorusu yayınlandı. Akşam 20.30'da yapılacak olan yarışmada sorulacak soruların bir tanesinin ipucu sorusu şöyle: