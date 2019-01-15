Kenan İmirzalıoğlu'nun yüzünü güldüren son dakika mahkeme kararı!

Kenan İmirzalıoğlu bundan 5 yıl önce henüz hayatını Sinem Kobal ile birleştirmeden önce özel teknede eski kız arkadaşıyla güneşlenirken fotoğraflarının çekildiğini fark etmişti; daha sonra o fotoğraflar "kündeye geldi", "minderde aşk" manşetleriyle yayınlandı. Bu durum sonucunda mahkemeye giden Kenan İmirzalıoğlu'na iyi haber geldi. Şöhretlerin fiziksel mahremiyeti vardır, tatil fotoğraflarının yayınlanmasında kamu yararı yoktur; kararını veren mahkeme bundan sonra özel hayatın gizliliği konusunu...

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