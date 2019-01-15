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'nun yüzünü güldüren son dakika mahkeme kararı!

Magazin dünyasını karıştıracak son dakika haberi geldi! 'nun 2014 yılında Bodrum'da özel teknede eski kız arkadaşı ile güneşlenirken habersiz fotoğraflarının çekilmesi sonucu yakışıklı oyuncu bu olayı mahkemeye taşımıştı. Mahkeme kararını verdi; işte bu son dakika kararından sonra kartlar yeniden mi dağıtılacak? İşte Ömer Karahan'ın özel haberinden detaylar...

Giriş Tarihi: 15.1.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 09:43
Kenan İmirzalıoğlu'nun yüzünü güldüren son dakika mahkeme kararı!

bundan 5 yıl önce henüz hayatını ile birleştirmeden önce özel teknede eski kız arkadaşıyla güneşlenirken fotoğraflarının çekildiğini fark etmişti; daha sonra o fotoğraflar "kündeye geldi", "minderde aşk" manşetleriyle yayınlandı. Bu durum sonucunda mahkemeye giden Kenan İmirzalıoğlu'na iyi haber geldi. Şöhretlerin fiziksel mahremiyeti vardır, tatil fotoğraflarının yayınlanmasında kamu yararı yoktur; kararını veren mahkeme bundan sonra özel hayatın gizliliği konusunu...

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Kenan İmirzalıoğlu'nun yüzünü güldüren son dakika mahkeme kararı!
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