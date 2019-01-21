Indiana Jones ve Kristal Kafatası filminde Harrison Ford'un canlandırdığı karakter nükleer patlamadan nasıl kurtulur

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Indiana Jones ve Kristal Kafatası filminde Harrison Ford'un canlandırdığı karakter nükleer patlamadan hangisinin içine saklanarak kurtulur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Indiana Jones ve Kristal Kafatası filminde Harrison Ford'un canlandırdığı karakter nükleer patlamadan hangisinin içine saklanarak kurtulur? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 21.1.2019 22:40Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 22:42
Indiana Jones ve Kristal Kafatası filminde Harrison Ford'un canlandırdığı karakter nükleer patlamadan hangisinin içine saklanarak kurtulur?