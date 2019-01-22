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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Façalı ailesinden kimdir?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 3 haftalık aranın ardından yayınlanacak yeni bölümde da diziye katılacak. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Façalı ? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 22.1.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 14:29
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Façalı ailesinden Gözde Okur kimdir?

Adını TRT 1 ekranlarında yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisiyle tanıtan Gözde Okur, ATV'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisinde de rol aldı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar dizisine katılan Façalı Gözde Okur kimdir?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FAÇALI GÖZDE OKUR KİMDİR?

Gözde Okur, 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Gözde Okur, bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı En Son Babalar Duyar dizisi ile yaşamış; Zengin Kız Fakir Oğlan, Yamak Ahmet, Benim annem Bir Melek, Tatlı Bela Fadime, Derdest ve Hırsız Polis dizilerinde rol almıştır.

Gözde Okur oynadığı dizilerin yanı sıra N'apcaz Şimdi?, Çeşm-i Bülbül ve Maskeli Beşler filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.

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