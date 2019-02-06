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konusu ne? kimler?

, günün en çok araştırılan filmleri arasında öne çıkıyor. Başrollerinde ile 'ın yer aldığı film, birbirinden komik sahneleri ile vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Ketenpere filmi konusu? İşte, diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 6.2.2019 17:07
Ketenpere filmi konusu ne? Ketenpere oyuncuları kimler?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Ketenpere filmi dikkat çekiyor. Şafak Sezer tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Kamil Çetin'in yaptığı film, komedi türüyle öne çıkıyor. Diziler için figüren koordinatörlüğü yapan, zaman zaman kendisi de küçük roller alarak geçimini sağlayan Kalender'in hikayesini anlatan Ketenpere'nin başrollerinde ise Şafak Sezer ile Hakan Ural yer alıyor. Kadroda, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran gibi isimler de bulunuyor.

KETENPERE FİLMİ KONUSU NE?

Kalender (Şafak Sezer) diziler için figüran koordinatörlüğü yapan, zaman zaman kendisi de küçük roller alarak geçimini sağlayan bir adamdır. Uzun yıllardır bu sektörün içinde olmasına rağmen bulunduğu konumdan ileri bir adım atamamıştır. Bütün bunların üstüne yıllar sonra geri dönen mafya babası Vefa'nın ketenpereye getirdiği Kalender için işler iyice karışacaktır.

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