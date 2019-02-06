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40. yayınlandı - Hemen izle!

'nin reyting rekortmeni dizisi 39. son bölümü ile ekranlarındaydı. Sevilen dizinin sona ermesinin hemen ardından izleyenler, Sen Anlat Karadeniz 40. yayınlandı mı? sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı az önce yayınlandı! Haberimizden dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 00:35 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 00:41
Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz nefes kesen 39. son bölümü ile atv'de seyircisiyle buluştu. Her zaman olduğu gibi izleyenleri ekranlara kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünün bitmesiyle birlikte dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanı az önce yayınlandı.

İşte heyecan dolu 40. bölümün fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hemen izle

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.

Sen Anlat Karadeniz 39. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Hemen izle

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Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!
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