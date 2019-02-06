Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz nefes kesen 39. son bölümü ile atv'de seyircisiyle buluştu. Her zaman olduğu gibi izleyenleri ekranlara kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünün bitmesiyle birlikte dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanı az önce yayınlandı.

İşte heyecan dolu 40. bölümün fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hemen izle

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.