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ile 'dan yeni fotoğraflar eldi! Bu kez aşklarını gizlemediler

İçerde dizisinde tanışan ile 'dan yeni fotoğraflar geldi. Sevgililer ilk kez birlikte poz verdi. Ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile başarılı oyuncu Hazal Kaya'nın düğününde birlikte görüntülenen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, bu kez kaçmadı ve Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftiyle poz verdi. Bu gelişmelerden sonra Duygu Sarışın kimdir? sorusu günün yükselen trendleri arasına girdi. İşte son dakika haberinden ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 7.2.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:16
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan yeni fotoğraflar eldi! Bu kez aşklarını gizlemediler

Ali Atay ile Hazal Kaya dün gece gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın uzun süreli birliktelikleri evlilikle sonuçlandı. Düğüne ile 'un aşkı damga vurdu. Duygu Sarışın, ilk kez sevgilisi Çağatay Ulusoy ile görüntülendi. "İçerde" isimli diziyle tanışına ikili bu kez aşklarını gizlemedi. Bilindiği gibi "İçerde" dizisinde Çağatay Ulusoy, "Sarp" karakterini canlandırırken Duygu Sarışın ise polis memuruna hayat veriyordu. Duygu Sarışın kimdir? sorusu da en çok aranan konular arasında yer alıyor!

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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan yeni fotoğraflar eldi! Bu kez aşklarını gizlemediler
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