Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan yeni fotoğraflar eldi! Bu kez aşklarını gizlemediler

Ali Atay ile Hazal Kaya dün gece gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın uzun süreli birliktelikleri evlilikle sonuçlandı. Düğüne Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy'un aşkı damga vurdu. Duygu Sarışın, ilk kez sevgilisi Çağatay Ulusoy ile görüntülendi. "İçerde" isimli diziyle tanışına ikili bu kez aşklarını gizlemedi. Bilindiği gibi "İçerde" dizisinde Çağatay Ulusoy, "Sarp" karakterini canlandırırken Duygu Sarışın ise polis memuruna hayat veriyordu. Duygu Sarışın kimdir? sorusu da en çok aranan konular arasında yer alıyor!