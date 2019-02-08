Usta oyuncu Yalçın Menteş'ten son dakika haberi geldi! Acı haberi Yalçın Menteş'in oğlu duyurdu...

Yalçın Menteş, Türk tiyatrosunun önemli figürlerinden birisi olarak tanınıyordu. Yalçın Menteş öldü mü? sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Usta oyuncunun oğlu Atilla Menteş'in açıklaması tüm soru işaretlerine nokta koydu. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Yalçın Menteş, hayatını kaybetti peki Yalçın Menteş'in hastalığı neydi? Mehmet Ali Erbil ile birlikte rol aldığı Tatlı Kaçıklar dizisiyle milyonlara hitap etmiş ve buradaki "Saffet" karakteriyle çok sevilmişti. Yalçın Menteş, 12 gündür yoğun bakımdaydı! 2. sayfa magazin programının sosyal medya hesabından verilen bilgiye göre usta oyuncu Yalçın Menteş yoğun bakımda hayatını kaybetti! Yalçın Menteş, 2013 yılında da kangren olduktan sonra bacağını kaybetmişti...

YALÇIN MENTEŞ HAYATINI KAYBETTİ! YALÇIN MENTEŞ'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Ve Yalçın Menteş'in ölümüyle ilgili resmi açıklama da yapıldı!

Bir süredir Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Menteş dün akşam hayatını kaybetti.

Haberi Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş duyurdu:

"Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!"

Yalçın Menteş'in ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...

Ömür Gedik Twitter sayfasında "Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu Yalçın Menteş" notunu paylaşırken, Şinasi Yurtsever ise "Güzel insan yetenekli oyuncu Yalçın abimiz de aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Yalçın Menteş" yazdı...

Yalçın Menteş'in doktoru Tanju Ulufer, son yaptığı açıklama usta oyuncunun hastalığıyla ilgili: "Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.