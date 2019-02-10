Güvenlik filmi konusu ne? Güvenlik oyuncuları kimler?

Günün en çok arananlarını içeren trend listesinde Amerikan yapımı Güvenlik filmi dikkat çekiyor. Senaryosu Tony Mosher, John Sullivan tarafından yazılan, yönetmenliğini ise Alain Desrochers'ın yaptığı film, suç/aksiyon türüyle öne çıkıyor.

İş bulmak konusunda çaresiz kalan eski bir özel hizmet uzmanı kasabanın zorlu bir bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlar. İş başındaki ilk gecesinde kapıyı çaresiz bir genç kıza açar. Genç kız önemli bir duruşmada tanıktır. Peşinde ise tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan ve becerikli adamlara sahip psikopat bir hırsız (Ben Kingsley) vardır. Güvenlik filminin kadrosunda Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Gabriella Wright ve Chad Lindberg gibi isimler buluşuyor

GÜVENLİK FİLMİ KONUSU

İş bulamayınca çaresiz kalan eski özel hizmet uzmanı Eddie, bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlar. İş başındaki ilk gecesinde kapıyı çaresiz küçük bir kıza açar. Küçük kız önemli bir duruşmada tanıktır. Peşinde ise tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan ve becerikli adamlara sahip psikopat bir hırsız vardır.