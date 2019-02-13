Sen Anlat Karadeniz 40. Son bölüm tamamı tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izle!

Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yayınlandığı son bölümüyle de nefesleri kesti. Yayınlandığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden dizi, bu akşam da yayınlandığı bölümüyle nefesleri kesti. 40. Bölümüyle ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz yine izleyenleri ekran başına kilitlemeye başardı. Yeni bölümde Nefes'in bayılması izleyicileri meraklandırırken, Tahir peşindeki polisler ile yüz yüze geldi. Sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes, adamları alt etmeyi başardı. Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar. Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir.

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Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır. Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölümde yaşananlar...

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Sen Anlat Karadeniz 40. bölüm izle