Yok Artık filmi oyuncuları kimler? Yok Artık konusu ne?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Yok Artık filmi dikkat çekiyor. Serkan Altuniğne tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Caner Özyurtlu'nun yaptığı film, komedi türüyle öne çıkıyor.

YOK ARTIK FİLMİ KONUSU

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık Yok artık! dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih... Kısacası Fikret'in dünyası, birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK OYUNCU KADROSU

Yok Artık filminin başrollerinde ise Erkan Kolçak Köstendil, Ceren Moray, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu yer alıyor. Kadroda, Algı Eke, Demet Evgar, Serkan Keskin ve Necip Memili gibi isimler de bulunuyor.