Bir Zamanlar Çukurova 20. Son bölüm tamamı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova her hafta olduğu gibi bu hafta da nefesleri kesmeyi başardı. Yayınlandığı ilk gün itibariyle sevilerek takip edilen dizi bu akşam 20. Bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe günleri hayranlarını ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 20. Bölümünü bu başlık altından izleyebilirsiniz. Yeni bölümde yer yerinden oynarken, Yılmaz ve Şermin arasındaki alışverişin nelere mal olacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Hünkar ve Feleke'nin 20 yıllık hesaplarını ortaya dökmesi, Feleke ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması izleyenleri ekran başına kilitledi.

Son bölümde, Demir için hesap verme vakti gelirken, Tutuklanan Demir'in iftiraya uğradığı Yamanlar tarafından savunulsa da Çukurova'da herkes bu olayı konuşuyor. Hünkar oğlunun tutuklanmasını hazmedemiyor. Fekeli ve Yılmaz, Sait'in ölümünden kendilerini de sorumlu tutuyor. Gaffur, Demir'in yokluğunda daha çok sorumluluk almak istiyor. Hünkar, Fekeli hakkında hakikatin peşine düşüyor ve onun iftiraya uğradığını öğreniyor da. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 20. SON BÖLÜM TAMAMI İZLE!