Hadi 2. ipucu sorusu: Başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesi hangisidir? Valletta nerenin başkentidir?

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak ikinci Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesi hangisidir? şeklinde. Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi instagram hesabından bugünün ipucu sorusu şu şekilde duyuruldu:

"hadi bugün 12.30'da!

İpucumuz 16. yüzyılda St. John's Şövalyeleri tarafından planlanmış ve inşa edilmiş bir başkentten geliyor.

Başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesi hangisidir biliyor muyuz?"

İşte bugünkü ikinci Hadi yarışmasının yanıtı...