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Hadi 2. ipucu sorusu: Başkenti "" olan 'deki ada ülkesi hangisidir? Valletta nerenin başkentidir?

Bugünün ikinci Hadi ipucu sorusu ülkeler ve başkentler ile ilgili!'nin sevilen bilgi yarışması Hadi'de öğrenerek kazanma heyecanı devam ediyor. Bugün için de merakla beklenen ikinci ipucu sorusu az önce Hadi resmi hesabından paylaşıldı. Soru şu şekilde: Başkenti "" olan 'deki ada ülkesi hangisidir? Hadi yarışması bugün 12.30'da yarışmacılarla olacak! İşte Hadi'nin bugünkü yarışması ile ilgili detaylar ve Başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesi hangisidir? sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 12:27
Hadi 2. ipucu sorusu: Başkenti Valletta olan Akdeniz'deki ada ülkesi hangisidir? Valletta nerenin başkentidir?

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak ikinci Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesi hangisidir? şeklinde. Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi instagram hesabından bugünün ipucu sorusu şu şekilde duyuruldu:

"hadi bugün 12.30'da!
İpucumuz 16. yüzyılda St. John's Şövalyeleri tarafından planlanmış ve inşa edilmiş bir başkentten geliyor.
Başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesi hangisidir biliyor muyuz?"

İşte bugünkü ikinci Hadi yarışmasının yanıtı...

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Hadi 2. ipucu sorusu: Başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesi hangisidir? Valletta nerenin başkentidir?
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