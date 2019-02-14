Umut Işığım filmi konusu ne? Umut Işığım oyuncuları kimler?

Günün en çok arananlarını içeren trend listesinde Amerikan yapımı Umut Işığım filmi dikkat çekiyor. David O. Russell ve Matthew Quick tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise yine aynı şekilde David O. Russell'in yaptığı film romantik komedi ve dram türüyle öne çıkıyor.

Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Salitano (Bradley Cooper), yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. yaşadığı ciddi bir travma sonrası patlar ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene koymak şartıyla ailesinin evine geri yerleşen Pat'in yegane amacı düzgün bir adam olup, işini geri almak ve karısı Nikki'yi bu sayede geri kazanmaktır. Fakat durum Pat için sandığından daha zor olacaktır. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak romantik komedi türüyle öne çıkan Umut Işığım filminin oyuncu kadrosunda Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker ve Anupam Kher gibi isimler bulunuyor.



UMUT IŞIĞIM FİLMİ KONUSU

Pat Solotano (Bradley Cooper) her zaman bardağın dolu tarafına bakan, "Her şeyde bir hayır vardır," sözüne inanan bir adamdır. Karısı kendisini başka bir adam için terk ettikten sonra akıl hastanesinde kalan Pat, karısını geri kazanmaya ve hayatını yeniden düzene sokmaya kararlıdır. Moralinin bozulmasına asla izin vermemeye çalışan Pat anne babasının yanına taşınır ve kendisini karısının istediği türden bir adam olmaya çalışmaya adar. Ancak bu zor bir mücadeledir. Taa ki hayatı istediği gibi gitmeyen güzel bir genç kadın olan Tiffany (Jennifer Lawrence) ile tanışana kadar.