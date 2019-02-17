Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Son dakika.. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin "Enişte" yorumu alay konusu oldu

Son dakika.. 'nın sevgilisinin "Enişte" yorumu alay konusu oldu

'dan boşanması magazin gündemine son dakika olarak düşen 'nın her hareketi gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Subaşı'nın sevgilisi fotoğraflarının altına yapılan "Enişte" yorumunu merak edip sorunca sosyal medyada alay konusu oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 17.2.2019 11:37
Son dakika.. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin Enişte yorumu alay konusu oldu

Geçen sene sonu ile boşanması son dakika olarak gündeme düşen yeni aşka yelken açmıştı. İtalyan ile ilişkiye başlayan Subaşı'nın her adımı gündem olmaya devam ediyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika.. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin "Enişte" yorumu alay konusu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN