Son dakika.. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin "Enişte" yorumu alay konusu oldu
Acun Ilıcalı'dan boşanması magazin gündemine son dakika olarak düşen Şeyma Subaşı'nın her hareketi gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia fotoğraflarının altına yapılan "Enişte" yorumunu merak edip sorunca sosyal medyada alay konusu oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları...
Giriş Tarihi: 17.2.2019 11:37
Geçen sene sonu Acun Ilıcalı ile boşanması son dakika olarak gündeme düşen Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açmıştı. İtalyan Guido Senia ile ilişkiye başlayan Subaşı'nın her adımı gündem olmaya devam ediyor.