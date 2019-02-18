Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf: Şaman dinine inanıyorum

Sinema ve tiyatro oyuncusu Erdal Özyağcılar geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda hayatına ve yaşamına dair sorulara cevap verdi. Küçükken başından geçen bir anıyı anlatan Özyağcılar o alaydan sonra şaman dinine inandığını belirtti. Erdal Özyağcıların bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:08Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 10:14
Sinema ve tiyatro oyuncusu Erdal Özyağcılar katıldığı bir programda kendi hakkında sorulan sorulara cevap verdi. Dinle ilgili olan soruya verdiği cevapta ise Şaman dinine bağlı olduğunu belirtti. Şaman dinine inandığını ise bir anıyla anlattı.