Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf: Şaman dinine inanıyorum

Sinema ve tiyatro oyuncusu Erdal Özyağcılar katıldığı bir programda kendi hakkında sorulan sorulara cevap verdi. Dinle ilgili olan soruya verdiği cevapta ise Şaman dinine bağlı olduğunu belirtti. Şaman dinine inandığını ise bir anıyla anlattı.