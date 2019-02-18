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Hangi politikacı aynı gibi 1983 ve 1987 seçimlerini kazanmıştır ve aynı Turgut Özal gibi 'de doğmuştur?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi politikacı aynı gibi 1983 ve 1987 seçimlerini kazanmıştır ve aynı Turgut Özal gibi 'de doğmuştur? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.2.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 21:40
Hangi politikacı aynı Turgut Özal gibi 1983 ve 1987 seçimlerini kazanmıştır ve aynı Turgut Özal gibi 13 Ekim'de doğmuştur?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi politikacı aynı Turgut Özal gibi 1983 ve 1987 seçimlerini kazanmıştır ve aynı Turgut Özal gibi 13 Ekim'de doğmuştur? sorusu ve cevabı...

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Hangi politikacı aynı Turgut Özal gibi 1983 ve 1987 seçimlerini kazanmıştır ve aynı Turgut Özal gibi 13 Ekim'de doğmuştur?
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