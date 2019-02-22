Hitman filmi oyuncuları kimler? Hitman konusu ne?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde Fransız ve ABD ortak yapımı Hitman filmi dikkat çekiyor. Skip Woods tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Xavier Gens'in yaptığı film, aksiyon, suç ve dram türüyle öne çıkıyor.

Ajan 47 (Timothy Olyphant) profesyonel bir tetikçi olmak için eğitilmiştir ve en güçlü silahları, agresif yapısı ve işindeki kararlılığıdır. Bu kez Ajan 47 tuzağa düşürülmüştür ve Doğu Avrupa'da kendisini oyun dışı bırakmak isteyenleri ve bunun sebeplerini ararken Interpol ve Rus ordusu da 47'nin peşindedir.

HITMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin kahramanı, varoluşsal bir çelişkinin insanı gibi görünmektedir. Bir kilise tarafından yetiştirilmiş olup diğer yandan da dünyadaki en zalim suçlular tarafından eğitilmiştir. Kilise bu şartlar altında onun varlığını bile yok sayacak denli kendisine öfkeliyken, kahramanımız kötülerden uzak durmak konusunda dikkat çeken bir performans göstermektedir. Kendisi hakkında çok az bilgi mevcuttur. O sadece ziyadesi ile zeki ve çekici olmakla beraber ensesinde bir barkod taşımaktadır. Bu gizem insanın yaşadığı heyecan dolu macerelar, etkileyici olaylar zinciri, izleyiciye nefeslerini tutarak dikkat kesilecekleri anlar yaşatıyor.

HITMAN OYUNCULARI KİMLER?

Hitman filminin oyuncu kadrosunda, Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Robert Knepper, Ulrich Thomsen ve Henry Ian Cusick gibi isimler bulunuyor.