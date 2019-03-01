Gelinim Mutfakta 1 Mart Cuma günü kim elendi? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Elenen kişi...

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'nın 250. bölümü bugün yayınlandı. Büyük bir ilgiyle takip edilen son bölüme Deniz Seki konuk olurken, gelinlerin çeşitli zorluklarla yaptıkları tatlılara puanlamalar gerçekleşti. Gelinim Mutfakta'nın 1 Mart 2019'da yayınlanan 250. Bölümünde Filiz-Nergis Kaynak, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Gizem Bahadır ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Lor Tatlısı" için yarıştılar!

Bu doğrultuda, Gelinim Mutfakta yeni bölümü takip edemeyen vatandaşlar ise, 'Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu ve kim elendi?' sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizin detaylarından, Gelinim Mutfakta gün birincisini öğrenebilir, elenen isimler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 1 MART 2019 CUMA

Hafta boyunca toplanan puanlar neticesinde, en yüksek puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin adayı Gülcan oldu. Gülcan, hafta boyunca 73 puan elde etti.

KİM ELENDİ?

Hafta genelinde 43 puanla en düşük puanı toplayan Gizem-Sevim Bahadır çifti yarışmadan elendi.