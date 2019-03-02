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Türkiye’de 1980’li yıllarda yayımlanan, başında bir kask ve üstünde “A” yazan bir giysi olan, süper güçlere sahip çizgi film kahramanı hangisidir?
Türkiye’de 1980’li yıllarda yayımlanan, başında bir kask ve üstünde “A” yazan bir giysi olan, süper güçlere sahip çizgi film kahramanı hangisidir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türkiye’de 1980’li yıllarda yayımlanan, başında bir kask ve üstünde “A” yazan bir giysi olan, süper güçlere sahip çizgi film kahramanı hangisidir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 2.3.2019 21:24
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkiye'de 1980'li yıllarda yayımlanan, başında bir kask ve üstünde "A" yazan bir giysi olan, süper güçlere sahip çizgi film kahramanı hangisidir? sorusu ve cevabı...