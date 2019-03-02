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’de 1980’li yıllarda yayımlanan, başında bir kask ve üstünde “A” yazan bir giysi olan, süper güçlere sahip kahramanı hangisidir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türkiye’de 1980’li yıllarda yayımlanan, başında bir kask ve üstünde “A” yazan bir giysi olan, süper güçlere sahip kahramanı hangisidir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 2.3.2019 21:24
Türkiye’de 1980’li yıllarda yayımlanan, başında bir kask ve üstünde “A” yazan bir giysi olan, süper güçlere sahip çizgi film kahramanı hangisidir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkiye'de 1980'li yıllarda yayımlanan, başında bir kask ve üstünde "A" yazan bir giysi olan, süper güçlere sahip çizgi film kahramanı hangisidir? sorusu ve cevabı...

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Türkiye’de 1980’li yıllarda yayımlanan, başında bir kask ve üstünde “A” yazan bir giysi olan, süper güçlere sahip çizgi film kahramanı hangisidir?
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