Zor Saatler filmi konusu ne? Zor Saatler oyuncuları kimler?

Günün en çok sorgulananlarını içeren trend listesinde ABD yapımı Zor Saatler filmi öne çıkıyor. Eric Johnson ve Paul Tamasy tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Craig Gillespie'nin yaptığı film, dram, aksiyon ve gerilim sahneleri ile dikkat çekiyor.

ZOR SAATLER FİLMİ KONUSU

1952'de Amerika'nın Doğu kıyısındaki müthiş fırtına, Cape Cod açıklarındaki bir petrol gemisini ortadan ikiye böler. Gemiden geriye kalanlar çok kısa süre içinde batacaktır, ama mürettebatın son bir umutla yaptığı yardım çağrısı Sahil Güvenlik ekibi tarafından dikkate alınır ve zorlu hava koşullarına rağmen bir sahil güvenlik teknesi kurtarma operasyonu düzenlemek üzere denize açılır. Bu esnada mürettebat, hayatta kalabilmek için hem fırtınayla, hem de birbirleriyle mücadele etmektedir.

ZOR SAATLER OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda, Chris Pine, Casey Affleck, Graham McTavish, Ben Foster, Holliday Grainger, Kyle Gallner, ve Eric Bana gibi isimler bulunuyor.