Sosyal medyaya son dakika olarak düştü! Kendi kendini ifşa etti! Önceden de...
Instagram’da 1 milyona yakın takipçisi olan o isim, kendi kendini ifşa etti. Brookelle McKenzie, 14 yıl önceki fotoğrafını paylaşınca yeni ünlü olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya son dakika olarak düşen McKenzie'nin eskiden de ünlü olduğu ortaya çıktı. Bu paylaşımdan sonra takipçi kaybedip kaybetmeyeceği merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 11.3.2019 10:04
Fotoğrafta, o dönemin gözde akımlarından "emo" imajıyla Brookelle McKenzie gözüküyor. O fotoğrafta henüz 14'ünde olduğunu belirten kadın, şimdi ise 28 yaşında.