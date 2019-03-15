Turkuvaz Medya’ya 7 ödül birden

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. 28 ödül kategorisi için toplam 1 milyon 970 bin 995 oy kullanıldı. atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmenliğini yapan Onur Tan, "Yılın Dizi Yönetmeni" ödülüne layık görüldü. Yine dizinin sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, "Yılın Erkek Dizi Oyuncusu" seçilirken, "Yılın Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu" ödülünü Bir Zamanlar Çukurova'daki rolüyle Hilal Altınbilek kazandı. "Yılın Gazetesi" ödülünü SABAH Gazetesi, "Yılın Magazin Gazetesi" ödülünü ise Günaydın Gazetesi aldı. "Yılın Erkek Haber Sunucusu" kategorisinde kazanan atv Ana Haber Sunucusu Cem Öğretir olurken, "Yılın Haber Portalı" atv.com.tr seçildi. Ödüller 25 Mart Pazartesi günü törenle sahiplerine verilecek.