Hercai’den Mardinli açılış

BUGÜN NELER OLDU

Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin ilk bölüm izlemesi, çekimlerin yapıldığı Mardin Midyat'ta gerçekleşti. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren dizinin ilk bölümünü yapım, set ekibi, dizi oyuncuları ve atv yönetimi hep birlikte büyük bir heyecanla izledi. Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Eda Elif Başlamışlı'nın paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.