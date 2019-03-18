Çukur'a yeni transfer! Kadir rolüyle Çukur'a katılan Menderes Samancılar kimdir?

Usta oyuncu Menderes Samancılar; Pazartesi akşamlarının favori dizilerinden Çukur'a katıldı. Çukur'da Mahsun'un babası olarak ekibe dahil olan Menderes Samancılar ismi dizinin hayran kitlesi tarafından araştırılıyor. Kadir rolüyle Çukur'a dahil olan Menderes Samancılar kimdir ve nereli?

ÇUKUR'UN KADİR'İ MENDERES SAMANCILAR KİMDİR?

Ünlü oyuncu Menderes Samancılar; Adana doğumludur. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın rol aldığı Nevşehir'de çekilen Asmalı Konak dizisinde hafızalara kazınan Menderes Samancılar; 1954 yılında Adana'da doğdu.

Menderes Samancılar; orta birinci sınıfta okuldan ayrıldı. Bir mensucat fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. Fabrikada çalışıyorken de kütüphaneden, Anton Çehov'un, Rıfat Ilgaz'ın, Yaşar Kemal'in kitaplarını alıp okuyordu. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci olunca 2 yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı.

Oyunculuğunun yanı sıra senaryo, şiir ve şarkı sözü yazarı olarak çalışmalarını sürdürdü. Sinema için Kara Çarşaflı Gelin, Sis, Zıkkımın Kökü, Dönersen Islık Çal, Soğuk Geceler, Bereketli Topraklar Üzerinde filmlerinde rol aldı. 1989 yılında Sis filmiyle Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu, Adana Altın koza'da "Zıkkımın Kökü" filmiyle en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. Uluslararası birçok yapımda oynadı. Edebiyat dergilerinden yayınlanan şiirlerinin yanı sıra öyküler de yazdı. Asmalı Konak, Selvi Boylum Al Yazmalım, Urfalıyım Ezelden, Rüzgarın Hatıraları gibi sayısız projede yer aldı.