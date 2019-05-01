Hadi İpucu sorusu cevabı: Kadınlara, çocuklara, yaşlı ve engellilere karşı suçların önlenmesine önem veren destek hattının numarası nedir? 1 Mayıs

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri yüzbinlerce kullanıcı tarafından takip edilen ve her yarışmasında on binlerce lira ödül dağıtan Hadi'nin bu akşamki ipucu sorusu yayınlandı. Mobil platformlardaki ilk canlı bilgi yarışması olma özelliğini bünyesinde bulunduran ve aynı zamanda en popüler bilgi yarışmalarından olan Hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: 'Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Sosyal Destek Hattı'nı duydunuz mu sevgili hadiciler?' Özellikle yarışma öncesi kendisine bir soru avantajı sağlamak isteyen bireyler konuyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki, 1 Mayıs Zor Hadi İpucu sorusu cevabı nedir? İşte Hadi İpucu sorusu yanıtı…

20.30 HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: Kadınlara, çocuklara, yaşlı ve engellilere karşı suçların önlenmesine önem veren destek hattının numarası nedir?

Sorunun yanıtına diğer sayfadan ulaşabilirsiniz…