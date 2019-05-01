Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Hadi İpucu sorusu cevabı: Kadınlara, çocuklara, yaşlı ve engellilere karşı suçların önlenmesine önem veren destek hattının numarası nedir? 1 Mayıs

sorusu cevabı: Kadınlara, çocuklara, yaşlı ve engellilere karşı suçların önlenmesine önem veren destek hattının numarası nedir? 1 Mayıs

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve aynı zamanda mobil platformlardaki ilk canlı bilgi yarışması olma özelliğini bünyesinde bulunduran Hadi’nin bu akşam 20.30’da yapacağı bilgi yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. Hadi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: ‘Aile ve bünyesinde hizmet veren Sosyal Destek Hattı'nı duydunuz mu sevgili hadiciler?’ Öncelikli olarak kadınlara, çocuklara, yaşlı ve engellilere karşı suçların önlenmesine ve onların yaşam standartlarının yükseltilmesine önem veren bu hizmet, ülkemizdeki tüm illerden gelen şikâyet ve ihbarların değerlendirilmesini içeriyor. Bahsedilen Destek Hattı'nın numarasını kimler biliyor? Peki, sevilen bilgi yarışması Hadi’nin bu akşamki ipucu sorusunun yanıtı ne? İşte 1 Mayıs Zor sorusu cevabı…

Giriş Tarihi: 1.5.2019 19:51
Hadi İpucu sorusu cevabı: Kadınlara, çocuklara, yaşlı ve engellilere karşı suçların önlenmesine önem veren destek hattının numarası nedir? 1 Mayıs

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri yüzbinlerce kullanıcı tarafından takip edilen ve her yarışmasında on binlerce lira ödül dağıtan Hadi'nin bu akşamki ipucu sorusu yayınlandı. Mobil platformlardaki ilk canlı bilgi yarışması olma özelliğini bünyesinde bulunduran ve aynı zamanda en popüler bilgi yarışmalarından olan Hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: 'Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Sosyal Destek Hattı'nı duydunuz mu sevgili hadiciler?' Özellikle yarışma öncesi kendisine bir soru avantajı sağlamak isteyen bireyler konuyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki, 1 Mayıs Zor Hadi İpucu sorusu cevabı nedir? İşte Hadi İpucu sorusu yanıtı…

20.30 HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: Kadınlara, çocuklara, yaşlı ve engellilere karşı suçların önlenmesine önem veren destek hattının numarası nedir?

Sorunun yanıtına diğer sayfadan ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadi İpucu sorusu cevabı: Kadınlara, çocuklara, yaşlı ve engellilere karşı suçların önlenmesine önem veren destek hattının numarası nedir? 1 Mayıs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN