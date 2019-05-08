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ile ilgili gelişmesi! Şeyma Subaşı: ‘Ağlamamak için kendimi zor tuttum’

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra gündemden düşmeyen ve sürekli yaptığı paylaşımlar ve hareketler ile magazin gündeminde yer bulan Şeyma Subaşı son paylaşımı ile yine olay oldu. Acun Ilıcalı’dan ayrıldıktan hemen sonra kitap yazacağını açıklayan Subaşı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Subaşı yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri çekti. İşte Şeyma Subaşı’nın o paylaşımı

Giriş Tarihi: 8.5.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:25
Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika gelişmesi! Şeyma Subaşı: ‘Ağlamamak için kendimi zor tuttum’

Magazin gündeminde sürekli kendine yer bulan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran Subaşı daha sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Neredeyse her hareketi sosyal medyada olay olan Şeyma Subaşı'nın yaptığı son paylaşım yine dikkatleri üzerine çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı…

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 'AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM'

İşte yaptığı her hareketle olay olan Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı…

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Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika gelişmesi! Şeyma Subaşı: ‘Ağlamamak için kendimi zor tuttum’
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