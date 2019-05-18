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Kimliğinde doğum yeri kısmında "Karamanlı" yazan biri, hangi ilde doğmuştur? Karamanlı ilçesi
Kimliğinde doğum yeri kısmında "Karamanlı" yazan biri, hangi ilde doğmuştur? Karamanlı ilçesi
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Kimliğinde doğum yeri kısmında "Karamanlı" yazan biri, hangi ilde doğmuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kimliğinde doğum yeri kısmında "Karamanlı" yazan biri, hangi ilde doğmuştur? sorusu ve cevabı...Karamanlı ilçesi nerededir? Karamanlı nereye bağlı?
Giriş Tarihi: 18.5.2019 23:03Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 23:05
Kimliğinde doğum yeri kısmında "Karamanlı" yazan biri, hangi ilde doğmuştur?