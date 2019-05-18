Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 18.5.2019 21:28Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 21:29
Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir?