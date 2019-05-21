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21 Mayıs ipucu sorusu cevabı:Avrupa kulüplerinde forma giymiş ve 2004 yılında rap albümü çıkaran futbolcu kim?

ipucu sorusu ve cevabı bu akşam 21.00’da takipçileriyle buluşuyor. Canlı bilgi yarışması 21 Mayıs yayınlandı. Bugünkü ipucu sorusu futbol severleri yakından ilgilendiriyor. Sporla haşır neşir olanlar bugünkü ipucu sorusunun cevabını kolaylıkla bilecek. İnstagram sayfasından yapılan açıklama ise şu şekilde; Rap müzikle ilgilenen bir futbolcumuz hakkındaki oyunumuz geliyor. Bir dönem Türkiye milli takımının önemli oyuncuları arasında kabul edilen ayrıca Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymeyi başarmış bu kişi, birçok ünlü sanatçının da eşlik etmesiyle 2004 yılında rap tarzında bir albüm çıkardı. Peki Avrupa kulüplerinde forma giymiş ve 2004 yılında rap albümü çıkaran futbolcu kim?

Giriş Tarihi: 21.5.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 17:49
21 Mayıs HADİ ipucu sorusu cevabı:Avrupa kulüplerinde forma giymiş ve 2004 yılında rap albümü çıkaran futbolcu kim?

Her gün belli saatlerde oynanan HADİ oyununun bu akşamki ipucu sorusu merak edildi. 21 Mayıs HADİ ipucu sorusu ve cevabı bu akşam saat 21.00'da takipçileriyle buluşuyor. Spor severlerin kolaylıkla cevaplandıracağı HADİ sorusu ve cevabına haberimizde değindik. Peki Avrupa kulüplerinde forma giymiş ve 2004 yılında rap albümü çıkaran futbolcu kim? Canlı bilgi yarışması HADİ ipucu sorusu cevabı nedir?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI 21 MAYIS 2019

İşte bu akşam 21.00'da yayınlanacak olan hadi ipucu sorusunun cevabı…

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21 Mayıs HADİ ipucu sorusu cevabı:Avrupa kulüplerinde forma giymiş ve 2004 yılında rap albümü çıkaran futbolcu kim?
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