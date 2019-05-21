21 Mayıs HADİ ipucu sorusu cevabı:Avrupa kulüplerinde forma giymiş ve 2004 yılında rap albümü çıkaran futbolcu kim?

Her gün belli saatlerde oynanan HADİ oyununun bu akşamki ipucu sorusu merak edildi. 21 Mayıs HADİ ipucu sorusu ve cevabı bu akşam saat 21.00'da takipçileriyle buluşuyor. Spor severlerin kolaylıkla cevaplandıracağı HADİ sorusu ve cevabına haberimizde değindik. Peki Avrupa kulüplerinde forma giymiş ve 2004 yılında rap albümü çıkaran futbolcu kim? Canlı bilgi yarışması HADİ ipucu sorusu cevabı nedir?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI 21 MAYIS 2019

İşte bu akşam 21.00'da yayınlanacak olan hadi ipucu sorusunun cevabı…