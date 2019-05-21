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21 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı yayında! Toplum Gönüllülerinin etkinliklerle kutladığı haftanın adı nedir?

ipucu sorusunu ve cevabını merak edenler arama motorlarında araştırmaya başladı. 21 Mayıs sorusu ve cevabı güncel olarak yayınlandı. Sevgili Hadiciler bugünkü soru sosyal sorumluluk projesinden geliyor. Toplum Gönüllüsü gençler, Farklılıklara Saygı, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, Yerel Katılım, Ekip Çalışması, Yaşam Boyu Öğrenme ve Girişimcilik ilkeleri doğrultusunda; gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. Heyecanla beklenen 21 Mayıs bugün 12.30’da karşınıza çıkacak. Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin trendi olarak dikkat çekiyor ve Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulaması olarak biliniyor. İlk günden bugüne çok fazla takipçisi olan HADİ ipucu sorusu ve cevabına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 21 Mayıs 2019 Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir?

Giriş Tarihi: 21.5.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 11:58
21 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayında! Toplum Gönüllülerinin etkinliklerle kutladığı haftanın adı nedir?

Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Bugünkü HADİ ipucu sorusu toplum gönüllülerinden geliyor.21 Mayıs HADİ ipucu sorusu ve cevabı araştırılmaya başlandı. Belli takipçi kitlesine erişmiş olan Hadi ipucu sorusu ve cevabına ilgi yoğun. Hadi'de heyecanlı bekleyiş son buldu. Öğlen oynanacak olan HADİ'nin sorusu ve cevabı ile ilgili paylaşım şu şekilde yapıldı; Bugünkü ipucumuz Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor. Toplum Gönüllüsü gençlerin tüm Türkiye'de etkinliklerle kutladığı ve 19 Mayıs'ı da kapsayan haftanın adı nedir? İşte 21 Mayıs 2019 HADİ ipucu sorusu ve cevabı sizlerle...

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 21.05.2019

21 Mayıs 12.30'da yayınlanacak olan HADİ ipucu sorusunun yanıtına diğer sayfadan ulaşabilirsiniz….

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21 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı yayında! Toplum Gönüllülerinin etkinliklerle kutladığı haftanın adı nedir?
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