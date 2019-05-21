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19.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Son 18.bölümde Cemal karar veriyor- İzle

dizisinin en çok izlenen yapımı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. ardından gözler 19.yeni bölüm fragmanına çevrildi. Dizi severlerin vazgeçilmez dizisi Halka izleyicisini bu haftaki bölümde ekran başına kilitliyor. Gelin birlikte 18.bölümde neler yaşanacak göz atalım; Cihangir Müjde’nin gözü önünde babası İskender’i vurmuştur. Altemur’un istediği gibi davranmaktadır. Bu davranışı herkese Cihangir’in karanlık tarafa geçtiğini göstermiştir. Peki geldi mi? Son bölümde neler oldu?

Giriş Tarihi: 21.5.2019 17:43
Halka 19.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Son 18.bölümde Cemal karar veriyor- İzle

Yayınlandığı ilk günden bugüne büyük bir hayran kitlesine ulaşan Halka yeni bölüm fragmanları an be an takip ediliyor. TRT1 ekranlarında Salı günleri izleyicisini ekran başına kilitleyen Halka 18.son bölümde şok gelişme yaşandı. Cihangir, Müjde'nin gözünün önünde babası İskender'i vuruyor. Altemur'un istediği gibi hareketler sergilemektedir. İşte heyecanı bir an olsun dinmeyen Halka dizisinin son bölümde yaşanan ayrıntıları…

HALKA 18.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Cihangir Müjde'nin gözü önünde babası İskender'i vurmuştur. Altemur'un istediği gibi davranmaktadır. Bu davranışı herkese Cihangir'in karanlık tarafa geçtiğini göstermiştir.

Faruk Amir'in cesedi bulunmuştur. Cemal, amirinin, onca yıllık mesai arkadaşının kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Halka'ya büyük bir darbe vurmaya hazırlanmaktadır.

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Halka 19.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Son 18.bölümde Cemal karar veriyor- İzle
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