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izle son 138.bölümde Hızır zor durumda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139.yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleyicisini ekran başına kilitledi. ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! Bu haftaki bölümde işler iyice karışıyor. Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139.yeni bölüm fragmanı çıktı mı? son bölümde neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlasını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 09:52
EDHO izle son 138.bölümde Hızır zor durumda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139.yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisini son bölümde ekran başına kilitledi. Her Salı saat 20.00'da yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Zeki yine plan peşindedir. ATV'nin en çok izlenen trend dizisinde bu hafta yer yerinden oynuyor. Gelin birlikte EDHO son bölümde neler yaşanacak göz atalım; Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139.yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138.bölümünde neler oldu?

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EDHO izle son 138.bölümde Hızır zor durumda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139.yeni bölüm fragmanı geldi mi?
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