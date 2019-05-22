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puan durumu nasıl? 22 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla hafta içi evlerimize konuk olan puan durumu güncel olarak yayınlanıyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlarını veriyor. Gün sonunda birinci olan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor. 22 Mayıs Gelinim Mutfakta bugünün birincisi ve puan durumu tablosu gün içinde belli olacak. Heyecan dolu programın 307.son bölümünde; Yarışmanın yeni katılımcısı kaynana Güller Hanımın söyledikleri, Reyhan Hanımın bozulmasına neden oldu. Ezgi ve Gülcan arasındaki restleşme sert çıkışlara neden oldu. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı, gün birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 22.5.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 09:54
Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 22 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün saat 12.45'te yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumları merak ediliyor.Gelinler ve kaynanaların heyecan dolu yarışması Gelinim Mutfakta bugünün birincisi açıklandı. Dün 307.bölümüyle ekranlara gelen Gelinim Mutfakta izleyicileri kahkaha ve entrika doydu. Mutfakta yükselen sesler üzerine Fatih Ürek iki gelini de bağırarak susturmaya çalıştı. Ezgi, diskalifiyeden döndü. Fatih Ürek iki gelini de susturmaya çalıştı. Ezgi ve Gülcan arasında ki kavganın nedeni ne? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 22 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
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