Game of Thrones final bölümünün ardından hayranlarını sevindiren haber! Game of Thrones yeniden çekilecek mi?

Game of Thrones, 8. sezon 6. son bölümü ile ekranlardaki 10 yıla yakın macerasını sonlandırdı. Son sezonunda birçok sürprize atan dizide, hayranlar final bölümü başta olmak üzere birçok hayal kırıklığı yaşadığını sosyal medya üzerinden paylaştı. Dizinin severleri 'Game of Thrones yeniden çekilsin' kampanyası için çeşitli platformlarda imza toplarken, yapımcılara da tepkilerini dile getirdi. BBC Türkçe'de yer alan bir haber, Game of Thrones hayranlarının heyecan kat sayısını arttırdı. Binlerce yıl öncesine ilişkin yeni bir hikâyenin yapım aşamasında olduğu açıklandı.

GAME OF THRONES YENİDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Haberimizin detaylarıdan Game of Thrones hakkında merak edilen detaylara ulaşabilir, çekilmesi muhtemel olan diziye yönelik bilgileri bulabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;