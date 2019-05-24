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12.yeni bölüm fragmanı yayında mı?Son 11.bölümde Miran, Reyyan’ı ikna edecek mi?

12.yeni bölüm fragmanı için gözler ’nin resmi sitesine çevrildi. 24 Mayıs akşamı yayınlanan Hercai son 11.bölümde izleyiciler gözyaşlarını tutamayacak. Her hafta ilgiyle takip edilen Hercai dizisi son bölüm izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Cuma akşamları ekranları başından ayrılmayan Hercai izleyicileri yeni bölüm fragman tanıtımlarını an be an takip ediyor. Miran ve Reyyan’ın dillere destan aşk hikayesini anlatan dizinin son bölümde işler sarpa sarıyor. Miran'ın Reyyan'ı kaçırması sonrasında Azat da Gönül'ü kaçırıyor. Reyyan ne kadar istese de Miran'ı geri götürmesi için ikna edemez. İşte izleme linki ve 12.yeni bölüm fragman tanıtımı hakkında detaylı bilgi…

Giriş Tarihi: 24.5.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 15:11
Hercai 12.yeni bölüm fragmanı yayında mı?Son 11.bölümde Miran, Reyyan’ı ikna edecek mi?

Heyecan ve gerilim dolu Hercai 12.yeni bölüm fragmanı ve son 11.bölüm izleme linki şimdiden merak edildi. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hercai son 11. bölüm izleme linkine haberimizde yer verdik. Cuma akşamlarının trend dizisi olan Hercai son bölümde Miran, Şadoğlu ailesinin tüm borçlarını sileceğini ve bu düşmanlığı bitireceğini söylüyordu. Miran, Nasuh'tan sadece Reyyan'I istiyor ve Hazar, Miran'ın yakasına yapışıyordu. İşte reyting rekortmeni Hercai son 11.bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar…

Hercai 12.yeni bölüm hakkında merak edilenler ve son bölümde yaşananlar…

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Hercai 12.yeni bölüm fragmanı yayında mı?Son 11.bölümde Miran, Reyyan’ı ikna edecek mi?
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