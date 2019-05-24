Hercai 12.yeni bölüm fragmanı yayında mı?Son 11.bölümde Miran, Reyyan’ı ikna edecek mi?

Heyecan ve gerilim dolu Hercai 12.yeni bölüm fragmanı ve son 11.bölüm izleme linki şimdiden merak edildi. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hercai son 11. bölüm izleme linkine haberimizde yer verdik. Cuma akşamlarının trend dizisi olan Hercai son bölümde Miran, Şadoğlu ailesinin tüm borçlarını sileceğini ve bu düşmanlığı bitireceğini söylüyordu. Miran, Nasuh'tan sadece Reyyan'I istiyor ve Hazar, Miran'ın yakasına yapışıyordu. İşte reyting rekortmeni Hercai son 11.bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar…

Hercai 12.yeni bölüm hakkında merak edilenler ve son bölümde yaşananlar…