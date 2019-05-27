Savaşçı, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları kim birinci? 26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı

Reyting sonuçları güncel olarak açıklandı. Pazar gününün sevilen dizileri arasında reyting sonuçlarında kıran kırana mücadele yaşandı. 26 Mayıs reyting sonuçları belli oldu. Her hafta zirveyi zorlayan diziler arasında bu hafta da reyting savaşı devam etti. Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total'de Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı. İşte dün gece 26 Mayıs reyting sonuçları...

26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

27 Mayıs'ta Savaşçı ilk sırada yer aldı, Survivor ise üçüncü oldu. Kardeş Çocukları reyting sıralamasında kendine beşinci sırada yer buldu. Elimi bırakma ise yedinci oldu.

İŞTE TOTAL'DE İLK SIRALAMALAR...

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 19 MAYIS 2019

19 Mayıs 2019 reyting sonuçlarına göre Total'de Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı.

Totalde Savaşçı birinci, Survivor Türkiye Yunanistan ikinci oldu.

Dördüncü sırada Nihat Hatipoğlu ile İftar, beşinci sırada Kardeş Çocukları, altıncı sırada ise Savaşçı (Özet) yer aldı.

AB grubunda ise Survivor Türkiye Yunanistan ikinci, Kardeş Çocukları üçüncü oldu.

Dördüncü sırada Elimi Bırakma, beşinci sırada Savaşçı, altıncı sırada ise Çok Güzel Hareketler 2 yer aldı.