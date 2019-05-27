27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Heyecan ve aksiyonun bir an eksik olmadığı Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi belli oldu. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlama yapıyor. 27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumları yayına girdi. Gelinlerin Pazartesi günkü puan durumları heyecanı son buldu. Geçtiğmiz hafta günün en yüksek puanını alan gelini yani çeyrek altının sahibi 14 puanla Gülcan oldu. Diğer yarışmacı ise 13 puan aldı. 68 puanla haftanın birincisi Ezgi oldu. Vahide ise haftayı ikincilikle tamamlayan isim oldu. İşte Gelinim Mutfakta 27 Mayıs puan durumları….

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü puan durumları ve gün birincisi belli oldu. İşte son puan durumları , gün birincisi hakkında detaylı bilgi…