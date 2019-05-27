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27 Mayıs puan durumu açıklandı! kim oldu?

Güncel olarak yayınlanan puan durumu ve gün birincisi belli oldu. Haftanın en çok izlenen programı olan Gelinim Mutfakta puan durumları merak edildi. 27 Mayıs 2019 Gelinim Mutfakta’da gelinler gün birincisi olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Haftanın ilk gününde neler yaşanıyor göz atalım; Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Pazartesi günü 311. Bölümü ile ekranlara geliyor. Yarışmaya yeni katılan gelin 13 yıldır kaynanasına "Anne" diye hitap etmediğini söyleyerek eleştirilerin odağına oturuyor.

Giriş Tarihi: 27.5.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 12:15
27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Heyecan ve aksiyonun bir an eksik olmadığı Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi belli oldu. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlama yapıyor. 27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumları yayına girdi. Gelinlerin Pazartesi günkü puan durumları heyecanı son buldu. Geçtiğmiz hafta günün en yüksek puanını alan gelini yani çeyrek altının sahibi 14 puanla Gülcan oldu. Diğer yarışmacı ise 13 puan aldı. 68 puanla haftanın birincisi Ezgi oldu. Vahide ise haftayı ikincilikle tamamlayan isim oldu. İşte Gelinim Mutfakta 27 Mayıs puan durumları….

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü puan durumları ve gün birincisi belli oldu. İşte son puan durumları , gün birincisi hakkında detaylı bilgi…

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27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
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