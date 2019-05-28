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27 Mayıs sonuçları yayında! İşte Çukur, Söz, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması...

sonuçları güncel olarak yayınlandı. Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler sezon finalleriyle ekranlara veda etti. 27 Mayıs 2019 tarihinde Söz, Çukur, Yasak Elma ve Zalim İstanbul reytinglerdeki sıralamaları belli oldu. Star TV’de Söz, Show TV’de Çukur, FOX TV’de Yasak Elma reytinglerinde yine zirve şaşmadı. Geçen haftaki reyting sonuçlarında; Çukur birinci oldu. Söz üçüncü oldu. Zalim İstanbul reyting sıralamasında kendine dördüncü sırada yer bulurken, Yasak Elma yedinci sırada yer aldı. İşte 27 Mayıs

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 12:14
27 Mayıs reyting sonuçları yayında! İşte Çukur, Söz, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması...

Dün akşamın en çok izlenen dizileri yayına girdi. Vatandaşlar güncel reyting sonuçlarını merak etti. 27 Mayıs reyting sonuçları sıralaması dizi severler tarafından araştırılıyor. Çukur, Söz, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dün akşam sezon finalleriyle yayına girdi. Geçen haftaki reyting sonuçlarında ise Çukur zirveyi kimseye kaptırmamıştı. İşte reyting sonuçları sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 27 MAYIS 2019

Çukur birinci oldu. Söz ikinci oldu. Zalim İstanbul reyting sıralamasında kendine beşinci sırada yer bulurken, Yasak Elma yedinci sırada yer aldı. Total reyting sonuçlarına göre ilk yirmi sıra haberimizde.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

20 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Total'de Çukur birinci oldu. FOX Ana Haber ikinci olurken, Söz üçüncü oldu. Zalim İstanbul reyting sıralamasında kendine dördüncü sırada yer bulurken, Yasak Elma yedinci sırada yer aldı. Total reyting sonuçlarına göre ilk yirmi sıra haberimizde.

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27 Mayıs reyting sonuçları yayında! İşte Çukur, Söz, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması...
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