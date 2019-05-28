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final 67.son bölümde şok gelişme yaşandı! Çukur 2.sezon finalinde Yücel'e ne oldu?

Show TV’nin iddialı dizisi 67.sezon final bölümünde bomba gelişmelerle karşımıza çıktı. Çukur'un 2. sezon finalinde Yamaç'ın Yücel'den intikam almak için yaptıkları dikkat çekti.Ekranların sevilen dizisi Çukur son bölümde yaşananlar ve fragmanları merak ediliyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümde bu hafta yer yerinden oynadı. Çukur izleyicisinin şaşıracağı final bölümünde Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel’e hesap soruyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur 67.sezon final bölümünde yaşananlar

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 12:15
Çukur final 67.son bölümde şok gelişme yaşandı! Çukur 2.sezon finalinde Yücel'e ne oldu?

Çukur son sezon 67.final bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Çukur 67. Son bölümde; Akın Koçovalı'nın cezaevinden çıkması herkesin yüzünü güldürürken, Koçovalı kadınlarının Yücel tarafından kaçırılması Koçovalı erkeklerini derinden sarsıyor.Bol heyecan ve entrika dolu Çukur 67.bölümde bu hafta ortaya saçılan siyah zarflar ve Koçovalı kadınlarının başlarına dayanan silahlar yeni bir fırtınanın habercisi olurken, öfkesi gözlerinden okunan Akın Koçovalı'nın isyanı dikkat çekiyor. Önceki bölümde tuzaklar kurulmuş ve Aliço, Yücel'in eline düşmüştü. Reyting rekorları kıran Çukur son final bölümde bakalım neler yaşanacak…

İlgiyle takip edilen Çukur 67.sezon finaliyle ekranlara veda etti. Dizi severler Çukur 67.bölümde neler yaşandığını öğrenmek istiyor. İşte tüm merak edilenler…

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Çukur final 67.son bölümde şok gelişme yaşandı! Çukur 2.sezon finalinde Yücel'e ne oldu?
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