Çukur final 67.son bölümde şok gelişme yaşandı! Çukur 2.sezon finalinde Yücel'e ne oldu?

Çukur son sezon 67.final bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Çukur 67. Son bölümde; Akın Koçovalı'nın cezaevinden çıkması herkesin yüzünü güldürürken, Koçovalı kadınlarının Yücel tarafından kaçırılması Koçovalı erkeklerini derinden sarsıyor.Bol heyecan ve entrika dolu Çukur 67.bölümde bu hafta ortaya saçılan siyah zarflar ve Koçovalı kadınlarının başlarına dayanan silahlar yeni bir fırtınanın habercisi olurken, öfkesi gözlerinden okunan Akın Koçovalı'nın isyanı dikkat çekiyor. Önceki bölümde tuzaklar kurulmuş ve Aliço, Yücel'in eline düşmüştü. Reyting rekorları kıran Çukur son final bölümde bakalım neler yaşanacak…

İlgiyle takip edilen Çukur 67.sezon finaliyle ekranlara veda etti. Dizi severler Çukur 67.bölümde neler yaşandığını öğrenmek istiyor. İşte tüm merak edilenler…