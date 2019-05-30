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150. son sezon finali ile o oyuncular diziden ayrıldı! dizisi oyuncu kadrosu netleşiyor

TRT 1 ekranlarının beş sezondur reyting rekorları kıran dizisi , 150. son Final bölümü ile dün akşam ekranlara veda etti. Gelecek sezon konsepti ile izleyici karşına çıkmaya hazırlanan Diriliş Osman dizisi için ise heyecan dorukta. Diriliş Ertuğrul 150. Son bölüm ile birçok isimin de kesin olarak ‘’Diriliş Osman’’ konseptinde olmaması bekleniyor. Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu ve diziden ayrılacak isimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.5.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 09:53
Diriliş Ertuğrul 150. son sezon finali ile o oyuncular diziden ayrıldı! Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosu netleşiyor

Bu akşam bir devir sona eriyor… Ertuğrul Gazi'nin hayatının anlatıldığı başarılı dizi beş sezon boyunca devam ettiği yayın hayatına final bölümü ile son veriyor. Mehmet Bozdağ, daha öne yaptığı açıklamada gelecek sezon farklı bir konsept olacağını ve ''Osman Gazi'' karakterini Burak Özçivit'in canlandıracağını söylemişti. 150. final bölümü sonrası da bu konular ilgili araştırmalar hız kazanacak. Peki, 'da hangi oyuncular yer almayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A VEDA EDECEK VE DİRİLİŞ OSMAN KONSEPTİNDE OLMAYACAK OYUNCULAR

Diriliş Ertuğrul 150. Son bölümü ile bu akşam final yapıyor. Yaklaşık 5 yıldır yayın hayatına sürdüren dizi gelecek sezondan itibaren yerini ''Diriliş Osman'' konseptine bırakacak.

İşte tüm ayrıntılar;

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Diriliş Ertuğrul 150. son sezon finali ile o oyuncular diziden ayrıldı! Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosu netleşiyor
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