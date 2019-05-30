Diriliş Ertuğrul 150. son sezon finali ile o oyuncular diziden ayrıldı! Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosu netleşiyor

Bu akşam bir devir sona eriyor… Ertuğrul Gazi'nin hayatının anlatıldığı başarılı dizi beş sezon boyunca devam ettiği yayın hayatına final bölümü ile son veriyor. Mehmet Bozdağ, daha öne yaptığı açıklamada gelecek sezon farklı bir konsept olacağını ve ''Osman Gazi'' karakterini Burak Özçivit'in canlandıracağını söylemişti. Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü sonrası da bu konular ilgili araştırmalar hız kazanacak. Peki, Diriliş Osman'da hangi oyuncular yer almayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A VEDA EDECEK VE DİRİLİŞ OSMAN KONSEPTİNDE OLMAYACAK OYUNCULAR

Diriliş Ertuğrul 150. Son bölümü ile bu akşam final yapıyor. Yaklaşık 5 yıldır yayın hayatına sürdüren dizi gelecek sezondan itibaren yerini ''Diriliş Osman'' konseptine bırakacak.

İşte tüm ayrıntılar;