Çarpışma final son bölümünde büyük hesaplaşma! Çarpışma 24.final bölümünde Cansız yaşıyor mu?

İlk günden bugüne belli bir hayran kitlesine ulaşmış Çarpışma dizisi 24.final bölüm fragmanıyla ekranlara veda etti. Başrollerinde Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Çarpışma son bölümde Kadir'in, "Sevdikçe kaybettim ben. Ne yapacağım şimdi kendimle!" sözlerinin yankılandığı duygu yüklü tanıtımda bıçaklanan Zeynep'i hastaneye yetiştirmeye çalıştığı görülüyor. Kerem'in başına silah dayandığı, Aylin'in kaçırıldığı, Cemre ve Kerem'in perişan hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Cansız'a silah çeken Kadir'in neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Çarpışma'nın son bölümde yaşanan detayları sizlerle…

Çarpışma'nın final bölümünde, Cansız'ın bıçakladığı Zeynep ölecek mi? Kadir, Veli ve Kerem'in çatışma sahneleri finalde heyecanı yükseltecek. Haberimizin sayfalarında Çarpışma final bölümündeki ayrıntıları okuyabilirsiniz…